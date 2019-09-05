Эксперт объяснил снижение цен на овощи погодой и усилиями аграриев

В стране сложились благоприятные погодные условия для роста и развития плодоовощных культур, также дают свои результаты последовательные меры, предпринимаемые Минсельхозом, заявил газете ВЗГЛЯД президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко.

«На текущий период в нашей стране сложились благоприятные погодные условия для роста и развития плодоовощных культур. Отсутствуют затяжные дожди, хорошими темпами идет уборка. По сравнению с прошлым годом увеличилась посевные площади в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, отмечается высокий уровень технического оснащения аграриев, растет урожайность. Все это стало результатом последовательных мер, предпринимаемых со стороны государства в лице Минсельхоза России», – заявил Куценко.

Он добавил, что благодаря этому снижается себестоимость российского картофеля, моркови, капусты, томатов и других товаров, а также и потребительские цены на них.

«Отмечу, что наша продукция является более конкурентной по сравнению с зарубежными аналогами не только по цене, но и по качеству, что может оценить любой потребитель», – добавил Куценко.

Напомним, в России впервые с 2017 года зарегистрирована месячная дефляция.

Драйвером снижения средних цен, как ранее отмечали эксперты, стало удешевление плодоовощной продукции. Так, например, цены на помидоры в августе снизились сразу на 24,9%, на картошку – на 22,4%, на морковь – на 22,2%, на репчатый лук – на 20,7%. Свекла подешевела в среднем на 16,7%, виноград – на 16,0%, огурцы – на 12,1%.