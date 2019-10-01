Стали известны подробности экономического соглашения России и Турции

Проект межправительственного соглашения России и Турции по расчетам в нацвалютах предусматривает, в частности, размещение облигаций российскими эмитентами на турецком рынке и наоборот, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В проекте указывается, что «для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны намерены использовать возможности финансовых рынков двух стран посредством выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами на турецком рынке и турецкими эмитентами на российском рынке».

Проект соглашения одобрен правительством России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину подписать это соглашение от имени правительства.

Ранее президент России Владимир Путин попросил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана «как можно быстрее отреагировать» на переданный проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах.

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