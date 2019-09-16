Путин попросил Эрдогана оценить проект соглашения о расчетах в нацвалютах

Президент России Владимир Путин попросил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана «как можно быстрее отреагировать» на переданный проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах.

«Мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, тем более, что это результат совместной работы», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Еще в апреле турецкий лидер заявлял о намерении в ближайшем времени перейти на расчеты с Россией в национальных валютах.