Россиянину запретили летать Turkish Airlines на год

Turkish Airlines запретила россиянину полеты в Южную и Латинскую Америку на год

Tекст: Александра Юдина

Известно, что авиакомпания запретила ему полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу до сентября 2025 года, передает РИА «Новости».

Шатков рассказал, что летел из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и уже имел на руках два посадочных талона. Однако при посадке на рейс до Панамы ему было отказано.

Причиной отказа, по его словам, стала покупка билетов за два дня до вылета, а также то, что обратный билет не был приобретен единым платежом у той же авиакомпании.

Россиянин отметил, что сотрудникам авиакомпании потребовалось два часа на проверку его счетов и выяснение причин его поездки через Панамский канал.

«Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», – рассказал он.

Шатков добавил, что потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов, а также багаж с дорогой непромокаемой одеждой. Багаж был возвращен через сутки.