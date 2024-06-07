Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Самолет Turkish Airlines развернулся над Атлантикой из-за сбоя GPS
Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул — Панама, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Airport haber, в воздушном пространстве Франции пилоты обнаружили сбой системы GPS.
Отмечается, что сначала летчики запросили экстренную посадку в Париже, развернувшись над Бискайским заливом. Однако позже они изменили планы и взяли курс на Стамбул.
Самолет успешно приземлился в аэропорту вылета. Пассажиры отправились в Панаму другим бортом.
Предполагается, что решение вернуться в Стамбул было принято для того, чтобы не заставлять людей ждать в чужой стране, пока лайнер пройдет инспекцию.
Ранее самолет Air Canada вернулся в Торонто из-за проблем с двигателем