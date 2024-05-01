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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    19 комментариев
    1 мая 2024, 13:03 • Новости дня

    Российский продюсер Тропилло умер в Финляндии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло, сотрудничавший с культовыми рок-группами «Аквариум» и «Кино», скончался на 74-м году жизни.

    О смерти продюсера сообщила его дочь Полина Тропилло, передает ТАСС. Она добавила, что в последние годы ее отец проживал в Финляндии.

    Андрей Тропилло родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Известен своим вкладом в становление и развитие русского рока. В 1980 годах сотрудничал с рок-группами «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Алиса», «Телевизор», «Ноль».

    В прошлом году от последствий коронавируса скончался музыкальный продюсер Александр Рудин.

    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

    BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине активно обсуждают отступление украинской армии из Очеретино, поскольку ВСУ практически не препятствовали действиям российских войск, пишет Berliner Zeitung (BZ).

    По данным издания, украинские солдаты оставили свои позиции, не оказав существенного сопротивления ВС России. «Этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины», – отмечает BZ, передает РИА «Новости».

    Военное руководство в Киеве пока не прокомментировало ситуацию, но, по данным издания,уже ведется поиск виновных. Есть все признаки того, что украинские солдаты, ответственные за оборону этого участка фронта, слишком рано покинули свои зоны ответственности, пишет газета.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях.

    Коментарии (21)
    30 апреля 2024, 20:13 • Новости дня
    Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать информацию о том, что шесть американских ракет ATACMS были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

    «Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (переданных Киеву ракет ATACMS) были сбиты», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Он также отказался приводить конкретные данные о количестве поставленных Украине ракет ATACMS, отметив, что «оно существенное».

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS, ПВО успешно отразила атаку.

    Глава Крыма Сергей Аксенов позднее предупредил, что в Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS.

    Военный эксперт Леонков объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    30 апреля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Focus раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВС России пользуются возможностями, пока украинской армии не хватает вооружения.

    В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

    Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

    Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

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    30 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках

    Астроном Уолтер счел гамма-всплески возможной причиной уничтожения цивилизаций

    Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инопланетные цивилизации могли погибнуть из-за гамма-всплесков, предположил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер.

    Гамма-всплески случаются во всех галактиках с частотой примерно раз в 100 млн лет, за 1 млрд лет должны погибнуть множество цивилизаций, которые могли существовать, сказал Уолтер в интервью Daily Mail, передает РИА «Новости».

    Такие гамма-лучи могут ликвидировать любую жизнь примерно на 10% всех планет в галактике, они редки и «четко направлены», к ним не получится подготовиться, заключил ученый.

    В 2018 году астрофизики сообщали, что в одном из созвездий Млечного пути есть двойная звездная система, в которой может случиться опасный всплеск гамма-лучей.

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    30 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Европу предупредили о риске новой зависимости от России

    FT: В Норвегии предупредили Европу о риске зависимости от импорта российских удобрений

    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это уже происходило с газом, заявил исполнительный директор норвежской химической компании Yara International Торе Хольсетхер.

    В интервью газете Financial Times Хольсетхер отметил, что Россия наращивает поставки азотных удобрений в Европу, передает РИА «Новости».

    Данные Евростата подтверждают его слова: за год, предшествующий июню 2023, ЕС вдвое увеличил импорт из России мочевины – самого популярного азотного удобрения, пишет издание.

    Хотя в этом сезоне импорт из России снизился, он все еще остается на исторически высоком уровне, составляя треть от общего объема поставок мочевины в Европу, отмечается в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    30 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве
    Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве
    @ Суды общей юрисдикции г. Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице под стражу помещены пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

    Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалину А. А., Яковца Р. А, передает ТАСС.

    Их арестовали до 27 июня 2024 года.

    Напомним, в ночь на 26 апреля в Москве на аэродроме Остафьево подожгли вертолет.

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    30 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    Business Insider: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ допустили ошибку, которая позволила российским войскам провести успешное наступление у Очеретино, пишет Business Insider (BI).

    По данным BI, украинские войска совершили оплошность при ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, что позволило ВС России продвинуться вперед и взять под контроль большую часть населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино.

    Коментарии (4)
    30 апреля 2024, 15:44 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино
    Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом отправило непригодных к военной службе в Очеретино, заявил украинский военнопленный Александр Ведерников.

    На видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, Ведерников рассказывает, что его мобилизовали как ограниченно годного, он служил без выезда в Ровенской области. По словам пленного, около 60% людей в его подразделении были непригодны к военной службе.

    О том, что находится на передовой в Очеретино, Ведерников узнал только тогда, когда попал в российский плен. Он отметил, что командование заверяло его и сослуживцев, что перед ними еще несколько линий обороны.

    «Нам говорили, что мы в Запорожской или Херсонской области будем охранять штабы, дежурство на блок-постах», – сообщил Ведерников.

    Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине.

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    30 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки смогли занять более выгодные позиции сразу на нескольких направлениях, указало российское Министерство обороны во вторник.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России) у Синьковки (Харьковская область), Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также она отразила за сутки пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки, Райгородки (ЛНР) и Крахмального (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 90 человек и американскую гаубицу М777.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Раздоловки, Зализнянского, Красногоровки и Клещеевки в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 440 человек, два танка, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Новобахмутовки и Очеретино (ДНР).

    Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новгородского, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов, Ленинского и Бердычей в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 145 человек, три американских БМП Bradley, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и американскую легкую гаубицу М101.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 100 человек, и две гаубицы М777.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    ВСУ потеряли до 20 человек.

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    30 апреля 2024, 16:58 • Новости дня
    Армения признала проблемы в отношениях с Россией
    Армения признала проблемы в отношениях с Россией
    @ Reisinger/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы, стороны работают над их решением, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    В интервью телекомпании Al Jazeera Мирзоян сообщил, что Армения и Россия ведут диалог для решения имеющихся проблем, среди которых, по его словам, есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания», передает ТАСС.

    Он также заявил, что Армения пока является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и настаивает, чтобы механизмы организации работали.

    «ОДКБ – это военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. Отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неблагополучного механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», – сказал он.

    Ранее Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе.

    Коментарии (23)
    30 апреля 2024, 17:47 • Новости дня
    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине

    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине из-за неудач

    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантическому альянсу необходимо изменить механизмы оказания помощи Киеву из-за допущенных ранее провалов, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

    По словам Столтенберга, НАТО нужна более надежная институциональная основа, чтобы обеспечить «предсказуемость, большую подотчетность и равномерное разделение бремени», передает ТАСС.

    Крупнейшими провалами в вопросе поддержки Украины он назвал большую задержку в одобрении Конгрессом США нового пакета помощи и невыполнение обещаний европейскими членами НАТО относительно объемов поставок снарядов.

    Столтенберг считает, что эти факторы пошатнули доверие Киева и стали главной причиной текущих неудач ВСУ на поле боя.

    Ранее НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву.

    Коментарии (10)
    30 апреля 2024, 17:58 • Новости дня
    AstraZeneca признала образование тромбов у пациентов из-за вакцины от COVID

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca признала, что ее вакцина против коронавируса может вызывать тромбоз, пишет Telegraph со ссылкой на документы из коллективного судебного иска.

    На компанию подали иск, так как препарат нанес вред пациентам или привел к летальному исходу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    AstraZeneca представила в феврале суду документ, согласно которому вакцина «в очень редких случаях» может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS), причины таких побочных эффектов пока не установлены.

    Всего в Высокий суд Лондона поступил 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возместить ущерб в размере порядка 125 млн долларов. Первый иск подал в 2023 году Джейми Скотт, у которого после введения препарата образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг, что необратимо повредило этот орган.

    Тромбоз с синдромом тромбоцитопении провоцирует создание тромбов и снижению тромбоцитов.

    Коментарии (10)
    1 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

    Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили.

    Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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