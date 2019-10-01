Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова Семена Золотарева подверглось незаконной эксгумации, сообщил юрист фонда Евгений Черноусов.

«Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем... По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», – передает РИА «Новости» слова Черноусова.

Глава Фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич рассказал, речь идет об эксгумации тела туриста Семена Золотарева, которая, по его словам, произошла по инициативе издания «Комсомольская правда».

Сестра Юрия Дятлова Татьяна Перминова в свою очередь сказала, что эксгумация – должна проводиться только в рамках уголовного дела.

«Если это будет крайне необходимо, то есть без этого нельзя будет обойтись, я думаю, что родственники не будут против, потому что истина должна быть определена», – сказала она.

Черноусов уточнил, что эксгумация может проводиться только при возбуждении уголовного дела, чтобы ее результаты стали вещественными доказательствами.

Напомним, в феврале стало известно, что Генпрокуратура намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.