Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих службу по призыву.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу», – передает ТАСС текст указа президента России.

Путин также постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Напомним, в понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что в ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД