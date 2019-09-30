За весенний призыв в России отсеяли три четверти призывников

В ходе весеннего призыва комиссии отсеяли три четверти призывников, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тысяч человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка», – передает РИА «Новости» слова Бурдинского на брифинге в Москве.

Он добавил, что более 50 тыс. призывников были отправлены на дополнительное медицинское обследование с целью «исключения направления в войска больных призывников».

«Анализ качества пополнения, направленного в войска, показал, что в результате повышения привлекательности военной службы увеличилось количество граждан старших возрастов, призываемых на военную службу», – сказал Бурдинский.

Он сообщил, что «численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось более чем на 11%».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит около 132 тыс. человек», – передает ТАСС слова Бурдинского, который добавил, что призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах России.

Он рассказал также, что более 350 человек отправились на военную службу в 17 научных рот в ходе весенней призывной кампании 2019 года.

«Большое значение имело комплектование 17 научных рот. Перед осенним призывом отбор осуществлялся в 62 субъектах России. Всего для комплектования научных рот был отобран и отправлен 351 человек», – сказал Бурдинский.

Он отметил, что наряду с другими научными ротами комплектовались научные роты Военного инновационного технополиса «Эра», количество которых в этом году увеличилось до пяти.

«Для прохождения в них военной службы направлялись предварительно отобранные научно-исследовательскими организациями Минобороны России и склонные к научной работе выпускники ведущих вузов страны», – сказал Бурдинский.

Он сообщил, что в ходе весенней призывной кампании в четыре научно-производственные роты направлены 110 специалистов. В пять спортивных рот направлено более 180 призывников, входящих в состав сборных команд страны по 29 олимпийским видам спорта.

Кроме того, как сообщил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко, около тысячи человек, негодных к военной службе по состоянию здоровья, выразили желание пройти медкомиссию повторно в соответствии с новым законом, 75 из них были призваны на службу.

Напомним, в июле житель Ханты-Мансийского автономного округа смог через суд добиться права служить в армии после отказа военкомата из-за ранее возбужденного уголовного дела.

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