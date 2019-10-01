В ДНР и ЛНР началась первая перепись населения

Первая республиканская перепись населения началась в Донецкой и Луганской народных республиках.

Сбор информации будет производиться в течение двух недель, с 1 по 14 октября, передает Луганскинформцентр.

Перепись жителей республики проходит на стационарных участках, где граждане могут сообщить все необходимые сведения. Также сбор информации будет осуществляться путем обхода частных домов.

По информации Совмина ЛНР, переписи населения подлежат граждане ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату переписи населения на территории республики, а также граждане ЛНР, постоянно проживающие в республике, но находящиеся на дату переписи населения за ее пределами.

В ДНР открыты 538 стационарных пунктов для сбора информации о жителях. Граждан, которые не смогут заявить о себе лично или переписчики смогут посетить их на дому.

«Цель – сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан», – сообщает Донецкое агентство новостей.

В перечень сведений о жителях республики входит информация о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении и жилищных условиях. Итоги переписи будут подведены не позднее второго квартала 2020 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс, взяв под контроль участок украино-российской границы при согласии обеих сторон.