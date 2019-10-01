Украинская прыгунья не увидела смысла бороться с россиянкой Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих объяснила отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту, сообщили СМИ.

Как пишет «Чемпионат.com», дважды обновив личный рекорд, Могучих досрочно завершила соревнования прыжком на высоте 2,04 и серебром, хотя могла продолжить прыгать вместе с россиянкой Марией Ласицкене на 2,06 и бороться за золото.

«Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды», – сказала украинская спортсменка.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Россияне выступают на чемпионате под нейтральным флагом.

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