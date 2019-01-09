СМИ: Экспертиза подтвердила избиение Глушаковым своей жены

Против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова могут возбудить уголовное дело в связи с избиением супруги Дарьи, сообщают СМИ.

Экспертиза МВД показала, что Глушаков наносил жене побои легкой степени, пишет Sports.ru со ссылкой на Mash.

Сообщается, что в течение недели следователь должен определиться, следует ли заводить уголовное дело в отношении футболиста.

Ранее супруга Глушакова написала на него заявление в полицию, обвинив в угрозах расправы и сообщив о наличии подтверждающей аудиозаписи. В связи с заявлением жены Глушаков приехал на допрос для дачи показаний.