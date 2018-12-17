Глушаков явился на допрос из-за угроз жене

Капитан «Спартака» Денис Глушаков приехал в полицию для дачи показаний из-за обвинений в угрозе убийством своей жене.

Как сообщает Telegram-канал Mash, футболист прибыл в отделение «на белом Bentley, но без чеченцев и прочей братии».

Anastasia Norina, [17.12.18 19:32]

В настоящий момент с Глушаковым беседуют следователи. По данным канала, от его слов на допросе зависит то, заведут ли на него уголовное дело.

Напомним, супруга футболиста «Спартака» Дарья написала в полицию заявление из-за того, что муж якобы угрожал ей убийством.

В СМИ сообщалось, что существует аудиозапись, на которой слышно, как Глушаков угрожает супруге «чеченцами», депутатами Госдумы и Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.