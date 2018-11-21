США пообещали не размещать войска на Курилах

Вашингтон пока не планирует разворачивать войска на островах южной части Курил в случае их передачи Токио, заявил командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время ранее сообщалось, что США отказались гарантировать Японии неразмещение военных баз на Курилах.

Кроме того, Токио рассчитывает на поддержку Вашингтона в вопросе заключения мирного договора с Россией, отмечая, что подписание документа будет выгодно США, у которых заключен договор о безопасности с Токио.