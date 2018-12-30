США отказались гарантировать Японии неразмещение военных баз на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ответил отрицательно на вопрос о том, дал ли Вашингтон согласие на то, что американские базы в перспективе не будут размещены на Курилах.

«Пока нет», – цитирует Киодо ответ Абэ на соответствующий вопрос в одной из радиопрограмм.

По словам премьер-министра Японии, на переговорах с Москвой по мирному договору существует множество проблем, и их конкретное обсуждение он намерен начать вместе с президентом России Владимиром Путиным в начале следующего года, передает ТАСС.

Абэ также отметил, что российский лидер демонстрирует «серьезную решимость заключить мирный договор».

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Россия не понимает уровня суверенитета Японии в свете размещения и расширения американского контингента на Окинаве вопреки протестам жителей.