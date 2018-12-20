Путин: Россия не понимает уровня суверенитета Японии при размещении ПРО США

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что Россия не понимает уровня суверенитета Японии в свете размещения и расширения американского контингента на Окинаве вопреки протестам жителей.

Глава государства заявил, что вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора между Россией и Японией, и Москву беспокоят планы размещения ПРО на территории Японии. «Это часть ударной инфраструктуры США», – заявил Путин.

«По поводу возможности Японии принимать участие в этих решениях (о размещении военной инфраструктуры США) – для нас это непонятная закрытая часть. Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода», – заявил президент.

Он напомнил что губернатор и жители Окинаве против американской базы на острове, сообщает «Россия 1».

В то же время Путин добавил, что Россия будет «искренне стремиться к заключению мирного договора с Японией», «потому что сегодняшнее состояние не является нормальным».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.