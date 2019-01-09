Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового лайнера

В России разработка сверхзвукового гражданского самолета находится на стадии предпроектных исследований, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«На протяжении последних лет консорциумы промышленных компаний и ученые в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолета. Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования», – цитирует Мантурова «Интерфакс».

По его мнению, создание такого самолета является большим вызовом для современной мировой гражданской авиации. В его создании – если проект будет признан целесообразным – будут задействованы уникальные новые компетенции и технологии, появившиеся в результате модернизации предприятий авиационной промышленности и научных организаций.

«Однако, учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолетов, потенциальная рыночная ниша для таких самолетов представляется довольно небольшой», – добавил он.

В декабре гендиректор Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало сообщал, что в период между 2025 и 2030 годами в России появятся сверхзвуковые пассажирские самолеты.

До этого были озвучены предварительные характеристики сверхзвукового лайнера.