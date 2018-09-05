Озвучены предварительные характеристики сверхзвукового лайнера

Завершаются предпроектные работы над сверхзвуковым пассажирским самолетом, определены его предварительные характеристики, сообщили в ПАО «Туполев».

«КБ Туполева завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. Они проводились и проводятся во взаимодействии с ведущими научными организациями страны ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ «Авиадвигатель», – рассказал РИА «Новости» заместитель гендиректора по проектированию ПАО «Туполев» Валерий Солозобов.

Далее должны быть завершены исследования по способам снижения звукового воздействия, проведены эксперименты, построен экспериментальный самолет для летных испытаний.

«По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике», – отметил Солозобов.

По его словам, предварительно вместимость самолета составит около 30 человек, взлетная масса – 70 тонн, скорость – в диапазоне от 1,4 до 1,8 Маха (1 Мах на небольшой высоте – это приблизительно 1224 км в час, на высоте 11 км – около 1062 км в час).

«Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии – с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики», – отметил он.

Цена самолета, по предварительным оценкам, в первое время чуть превысит стоимость дозвукового дальнемагистрального Ту-214, который выпускается на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Напомним, в марте авиакомпания «Аэрофлот» заявляла о желании стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета.

В конце января в Минпромторге сообщили, что первый в современной истории России сверхзвуковой бизнес-джет может быть спроектирован за семь – восемь лет при наличии задела по двигателю.

Президент Владимир Путин предлагал сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах по созданию гиперзвукового пассажирского самолета.