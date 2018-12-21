Названы сроки появления в России сверхзвуковых лайнеров

В период между 2025 и 2030 годами в России появятся сверхзвуковые пассажирские самолеты, заявил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Сыпало заявил, что сверхзвуковые лайнеры появятся в России в период между 2025 и 2030 годами; при этом «демонстраторы появятся раньше – где-то 2021 год, а в 2023-м, наверное, можно будет говорить о прототипе», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в данный момент подход к разработке и проектированию таких самолетов более системный, чем в то время, когда создавался британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144.

Так, теперь «для начала изучаются именно экологические факторы воздействия, методы снижения воздействия этих летательных аппаратов на окружающую среду».

Говоря о двигателях для такого самолета, Сыпало отметил, что подобных силовых установок пока нет ни в России, ни за рубежом. И отечественные, и западные специалисты «ориентируются, прежде всего, на военную авиацию или на некую модернизацию того, что создано в гражданской»; речь идет уже «идет о многорежимных двигательных установках, двух или трехконтурных».

В сентябре Сыпало заявлял, что производство сверхзвукового гражданского самолета в России может быть запущено после 2030 года. До этого были озвучены предварительные характеристики сверхзвукового лайнера.