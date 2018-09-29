Названы сроки запуска производства сверхзвукового лайнера

Производство сверхзвукового гражданского самолета в России может быть запущено после 2030 года, сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало.

Работа над созданием сверхзвукового лайнера ведутся как в рамках международных консорциумов, так и контрактов с Минпромторгом, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Сыпало телестудии «Роскосмоса».

«По нашим ощущениям нам потребуется два – три года, чтобы получить демонстратор технологий, а также еще 10 – 15 лет для получения серийной машины, позволяющей осуществлять перевозки по просторам нашей родины», – сказал он.

Как рассказал Сыпало, российские ученые решают задачу по созданию одновременно экономичного и безопасного для населения самолета. Он уточнил, что сверхзвуковой самолет оказывает сильное шумовое воздействие.

Он отметил, что разрабатывается целая линейка сверхзвуковых лайнеров, включая самолет для бизнес-перевозок.

В начале сентября в ПАО «Туполев» сообщали, что предпроектные работы над сверхзвуковым пассажирским самолетом завершаются, определены его предварительные характеристики.

В конце января в Минпромторге говорили, что первый в современной истории России сверхзвуковой бизнес-джет может быть спроектирован за семь – восемь лет при наличии задела по двигателю.

Президент Владимир Путин предлагал сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.