Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 20 копеек – до 68,09 рубля, курс евро поднялся на 29 копеек, составив 76,84 рубля, в рамках коррекции после стремительного роста в первые три торговые сессии года.

Стоимость нефти выросла до 59,27 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».