Пугачеву раскритиковали за откровенный наряд на Рождество

Телеведущий Максим Галкин опубликовал фотографию празднования Рождества у друзей Александры и Иде Достман; на снимке его супруга, 69-летняя певица Алла Пугачева, предстала в черной мини-юбке.

Фотография, на которой видны стройные ноги Пугачевой, опубликована в Instagram Галкина.

«Алла Борисовна как девочка», – пишет в комментариях под постом ekaterinasochilina.

«Остальным пример», – соглашается galinakonovalova17.

«Ей даже очень подходит коротенькая юбочка. И классно выглядит! Суперпевица, суперженщина!» – пишет almaztagirova.

Некоторые, напротив, оказались разочарованы желанием Пугачевой ходить в мини-юбке. «Ну и Алла…», «Алла Борисовна переборщила с нарядом, можно было одеть что-то поскромнее, все-таки Рождество», «Опять баба Алла свои кривые ноги выставила напоказ, сидела бы дома, внуков воспитывала», «Слишком много прооперированых женщин!» – негодуют интернет-пользователи.

В середине декабря Пугачева заявила о возвращении на сцену.