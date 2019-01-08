Россиянина выгнали из Эстонии за езду на Infiniti со скоростью 104 км/час

Жителю Подмосковья предписали покинуть Эстонию после того, как его арестовали за двукратное превышение скорости, сообщил департамент полиции и погранохраны страны.

Россиянина задержали в Нарве в четверг вечером, когда он ехал на Infiniti со скоростью 104 км/час при разрешенной скорости в 50 км/час. У машины были российские номера, передает РИА «Новости».

31-летний водитель был трезв. В суде он заявил, что торопился на пограничный пункт.

Суд арестовал россиянина на три дня и предписал отправить его в Россию. Провинившемуся водителю также запрещен въезд на территорию Шенгенского визового пространства в течение года.