Умер актер из «Звездного пути»

Британский актер Уильям Морган Шеппард умер на 87-м году жизни.

Шеппард умер 6 января в Лос-Анджелесе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Mirror.

Актер родился в 1932 году в Лондоне в англо-ирландской семье. Он окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. За свою жизнь он снялся почти в 200 фильмах и сериалах.

Так, он сыграл в «Человеке-слоне» Дэвида Линча, экранизации «Дня триффидов», «Квантовом скачке», шестом «Звездном пути», сериалах «Новые Мстители», «Звездный путь: Следующее поколение» и «Звездный путь: Вояджер», «Докторе Кто», «Декстере» и других.