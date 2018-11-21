В Черном море затонуло судно с россиянами на борту

В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно с двумя россиянами на борту; об этом сообщили местные власти.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Спасатели уловили сигнал бедствия от судна «Волга-Балт» под панамским флагом в 8.10 мск, рассказали в администрации провинции Самсун.

Оно было в 80 километрах от провинции, на его борту находились 13 членов экипажа. Двое из них были россияне, девять человек – граждане Украины, еще двое – граждане Азербайджана.

Ранее власти Турции сообщали о гибели гражданина России-капитана судна «Канопус», проходившего в районе проливы Дарданеллы.