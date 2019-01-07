ФСИН рассказала о поразившей сотрудников ведомства безнадеге

Работники ФСИН испытывают «колоссальное психологическое давление», сообщил заместитель главы ведомства Валерий Максименко.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», – рассказал Максименко в интервью «Интерфаксу», передает РБК.

Главная нагрузка для сотрудников, по мнению замглавы ведомства, состоит в том, чтобы каждый день приходить на работу в места лишения свободы и за небольшую заработную плату общаться с осужденными.

«Многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, социально неблагополучные, обозленные на жизнь и проецирующие свои чувства и эмоции на окружающих», – отметил Максименко.

В декабре во ФСИН сообщили о достижении исторического минимума в количестве заключенных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.