Число осужденных в России достигло исторического минимума

Число заключенных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы сократилось до 467 тыс. человек – это самое маленькое количество осужденных в новейшей истории России, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

В ведомстве заявили, что с каждым годом число заключенных становится все меньше, передает РИА «Новости».

«Для сравнения в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных. В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017 – 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осужденных», – говорится в сообщении.

При этом по состоянию на 1 декабря 2018 года, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 тыс. 724 человек.