Число осужденных в России достигло исторического минимума

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Зачем Россия напомнила Японии про требования Хрущева

В 1960 году у Никиты Хрущева было много поводов для жесткого противостояния с американцамиФото: AP/ТАСС
Россия и Япония готовятся к переговорам о выработке мирного договора, и каждая из сторон высказывает пожелания, ужесточая свою позицию для того, чтобы потом было от чего отказываться в обмен на уступки партнера. Например, в четверг Москва напомнила Токио о необходимости учета двух документов 1960 года, следование духу которых делает любой договор практически невозможным. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

Украинский раскольник и американский разведчик отлично понимают друг другаФото: Михаил Маркив/ТАСС, Amazon Books/Youtube
Легендарный сотрудник ЦРУ, причастный к убийствам украинцев в Афганистане, теперь получил украинский орден. И не за что-нибудь, а за помощь в «создании единой поместной Украинской православной церкви». Но интереснее всего то, что подобным заявлением лидер украинского церковного раскола не просто проговорился – он напрямую подставил спецслужбы США. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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          Число осужденных в России достигло исторического минимума

          14 декабря 2018, 09:22

          Текст: Алина Назарова

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          Число заключенных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы сократилось до 467 тыс. человек – это самое маленькое количество осужденных в новейшей истории России, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

          В ведомстве заявили, что с каждым годом число заключенных становится все меньше, передает РИА «Новости».

          «Для сравнения в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных. В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017 – 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осужденных», – говорится в сообщении.

          При этом по состоянию на 1 декабря 2018 года, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 тыс. 724 человек.


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