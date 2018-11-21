Патриарх Сербский назвал решение Константинополя катастрофическим

Константинопольский патриархат «в согласии с сильными мира сего» принял «катастрофическое решение» о предоставлении автокефалии «новой» Православной церкви Украины, узаконив и продлив раскол на Украине, заявил патриарх Сербский Ириней.

«Церковный вопрос на Украине можно решить только Собором представителей всех поместных православных церквей, однако не удалось этим путем решить этот вопрос. Константинопольский патриарх взял право на себя это решать, и решает по-своему то, что было решено 300 лет назад. Реальная причина этого неканонического деяния – политика, желание сильных мира сего ... иметь лучший контроль на этой земле», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, «на этот путь стал и патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем». Ириней подчеркнул, что «в согласии с некоторыми другими силами этого мира (Варфаломей) принял катастрофическое решение, узаконив и продлив раскол на Украине.

Ириней добавил, что Сербская православная церковь в своей позиции относительно украинского церковного вопроса руководствуется канонами, а не «болеет» за ту или другую сторону.

Ранее в РПЦ напомнили, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко). Также стало известно, что каноническая Украинская православная церковь не намерена проводить службы вместе с «новой церковью», а Грузинская церковь отложила запланированное на январь объявление о признании украинской автокефалии.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры митрополиту Епифанию томос об автокефалии.