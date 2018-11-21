Патриарх Сербский назвал решение Константинополя катастрофическим

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6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружились у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
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Как в 2019 году изменятся отношения России и Украины

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Два главных осколка бывшего СССР – Россия и Украина – находятся на пике своего конфликта. Еще одним поленом в этот горящий костер станет украинская избирательная кампания, в марте в стране пройдут выборы нового президента. Какими в итоге окажутся в 2019 году отношения Москвы и Киева? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          Патриарх Сербский назвал решение Константинополя катастрофическим

             6 января 2019, 14:31
          Фото: Ivan Milutinovic/Reuters
          Текст: Алина Назарова

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          Константинопольский патриархат «в согласии с сильными мира сего» принял «катастрофическое решение» о предоставлении автокефалии «новой» Православной церкви Украины, узаконив и продлив раскол на Украине, заявил патриарх Сербский Ириней.

          «Церковный вопрос на Украине можно решить только Собором представителей всех поместных православных церквей, однако не удалось этим путем решить этот вопрос. Константинопольский патриарх взял право на себя это решать, и решает по-своему то, что было решено 300 лет назад. Реальная причина этого неканонического деяния – политика, желание сильных мира сего ... иметь лучший контроль на этой земле», – сказал он, передает ТАСС.

          По его словам, «на этот путь стал и патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем». Ириней подчеркнул, что «в согласии с некоторыми другими силами этого мира (Варфаломей) принял катастрофическое решение, узаконив и продлив раскол на Украине.

          Ириней добавил, что Сербская православная церковь в своей позиции относительно украинского церковного вопроса руководствуется канонами, а не «болеет» за ту или другую сторону.

          Ранее в РПЦ напомнили, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко). Также стало известно, что каноническая Украинская православная церковь не намерена проводить службы вместе с «новой церковью», а Грузинская церковь отложила запланированное на январь объявление о признании украинской автокефалии.

          6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры митрополиту Епифанию томос об автокефалии.


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