Появилось фото самой большой ракеты SpaceX

Сверхтяжелая ракета SpaceX Starship попала на фото, сделанное жителем Техаса во время восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X.

На снимке в Twitter ракета SpaceX Starship запечатлена в разобранном виде.

Глава компании Илон Маск уже подтвердил, что на фото попал процесс сборки самой тяжелой ракеты компании. Предприниматель также опубликовал изображение, как будет выглядеть ракета в собранном виде.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) 5 января 2019 г.

В прошлом году компания SpaceX Илона Маска подписала контракт с министерством обороны США на запуск спутника AFSPC-52 на орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy.