На месторождении нефти в ХМАО произошел пожар

На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти, после чего произошел разлив нефтепродукта, передает ТАСС.

Площадь возгорания достигла 200 кв. метров, пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности, он ликвидируется силами и средствами самого предприятия.

По данным источника, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, в октябре 2015 года при пожаре на месторождении нефти в ХМАО пропал человек.