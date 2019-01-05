Порошенко обвинили в подкупе избирателей

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй утверждает, что действующий украинский президент Петр Порошенко уже начал подготовку к массовой фальсификации выборов.

Куприй сообщил в Facebook, что команда Порошенко по всей Украине ищет граждан, готовых продать свой голос за 1 тыс. гривен (около 2,4 тыс. рублей). «При этом сами агитаторы получат по 250 гривен», – заявил украинский депутат.

По его словам, также Порошенко пытается задействовать весь свой административный ресурс, в частности, мэров крупных городов, в том числе Киева и Одессы, а также глав администраций многих других населенных пунктов.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. Согласно результатам опросов, Порошенко находится на третьей строчке рейтинга популярности, его опережают лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.