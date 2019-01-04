Стало известно об уменьшении населения Китая

За 2018 год население в Китае сократилось на 1,27 млн человек, сообщили в своем докладе экономист Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня.

По данным ученых, число родившихся в Китае детей в 2018 году сократилось на 2,5 млн по сравнению с 2017, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Это стало одним из самых плохих показателей с 1949 года, менее 15 млн человек родилось только после голода и стихийных бедствий в 1960 и 1961 годах, отмечается в исследовании.

Ученые полагают, что тенденция может стать необратимой. Женщин детородного возраста в стране гораздо меньше, чем мужчин, многие семьи не хотят заводить детей из-за расходов на медицину и образование.

Китай много десятков лет подряд удерживал статус страны с самым большим населением в мире, в 1970-х власти ввели политику «одна семья – один ребенок» и отменили ее только в 2016 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала существующие в КНР демографические проблемы.