США прекратили взаимодействие с ООН по вопросам прав человека

Госдеп США прекратил отвечать на запросы и обращения ООН, касающиеся возможных случаев нарушения прав человека в стране, сообщают СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа на 13 официальных запросов от независимых экспертов, работающих по всему миру, с 7 мая 2018 года, пишет газета Guardian, передает РИА «Новости».

С начала президентского срока Трампа администрация не продлила экспертам ООН приглашений для посещения США в рамках их работы, утверждает издание.

По тем же данным, за время правления последнего американского лидера всего лишь два специальных докладчика, занимающихся вопросами бедности и защиты частной жизни посетили США. Отмечается, что оба они были приглашены еще во время работы предыдущего президента Барака Обамы.

Несколько безответных запросов касаются ситуации с разделением семей мигрантов из Центральной Америки.

Специальный докладчик ООН по нарушениям прав мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес два раза отправлял запрос об официальном визите в страну для проверки обращения властей с мигрантами, однако ответа не последовало.

«При отсутствии официального визита мы не можем опубликовать доклад о стране и представить его на Совете по правам человека ООН», – отметил Моралес.

Госдепартамент США не стал разъяснять отсутствие ответов на запросы ООН.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты все так же «привержены продвижению и защите прав человека во всем мире».

Напомним, в правительственном докладе Соединенных Штатов сообщалось, что за 2018 год на границе с Мексикой погибли 260 человек при попытке нелегально попасть в США.

Самого главу Белого дома уличили в оскорбительных комментариях в адрес мигрантов из Афганистана, Гаити и Нигерии.