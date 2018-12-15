Названо число погибших на границе Мексики и США

В 2018 году на границе с Мексикой погибли 260 человек при попытке нелегально попасть в США, говорится в правительственном докладе США.

В докладе говорится, что большинство погибших, которых удалось идентифицировать, являлись гражданами Мексики – более 110 человек, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Уточняется, что большинство нелегальных мигрантов гибнут из-за сильной жары. Примерно полсотни человек утонули, пытаясь переплыть реки на границе двух стран.

В докладе говорится, что число погибших в этом году снизилось: в 2016 году эта цифра составляла 329 человек.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявлял, что закроет границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не депортируют рвущихся в США мигрантов в свои страны.

До этого он разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой, если потребуется.