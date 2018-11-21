Американский военный раскрыл хитрый план США по Сирии

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что вывод американских сил из Сирии якобы окажет негативное влияние на отношения России с союзниками в этом регионе.

«Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе – и это хорошо», – заявил Макгрегор в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

Полковник полагает, что Россия на протяжении продолжительного срока выстраивала отношения с Турцией, Ираном, сирийскими повстанцами, а вывод американских подразделений заставит ее делать выбор между ними.

«Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов – террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев», – пояснил Макгрегор.

Напомним, Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну.