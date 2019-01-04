Американцев предупредили об опасности поездок в Китай

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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране, начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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На Новый год Донецк живет, надеется и радуется

Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
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У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Американцев предупредили об опасности поездок в Китай

          4 января 2019, 04:15

          Текст: Антон Антонов

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          Для граждан США, решивших посетить Китай, существует угроза – китайские власти могут не выпустить их из страны, заявил Госдеп.

          Госдеп заявил, что «запреты на выезд» иногда годами не позволяют американцам покинуть Китай, так как Пекин пытается вынудить граждан США «участвовать в расследованиях», которые проводит китайское правительство, передает ТАСС.

          О запрете американцы узнают только при попытке выехать из страны, причем срок действия запрета выяснить не удастся; граждане США «подвергаются преследованиям и угрозам», а также «длительным допросам и продолжительному задержанию», могут «содержаться под стражей», не зная, в чем их обвиняют, рассказывает внешнеполитическое ведомство США.

          Как заявил Госдеп, власти Китая объясняют подобные меры «государственной безопасностью». Американцев могут «задерживать или депортировать» за то, что они критикуют правительство Китая в электронных сообщениях.

          Кроме того, Пекин «не признает двойного гражданства». Если у гражданина США есть гражданство Китая или хотя бы «китайские корни», то такой американец может «подвергаться дополнительным проверкам и преследованию».

          «Китай может препятствовать посольству США предоставлять консульские услуги», – сказано в сообщении.

          Напомним, США также не рекомендовали своим военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона посещать Россию.


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