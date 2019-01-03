Военным США напомнили о рекомендации не ездить в Россию

Американским военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона все еще не рекомендуется посещать Россию, заявило Европейское командование (EUCOM) вооруженных сил США.

Соответствующую директиву выпустили в 2017 году. В ней советуют воздержаться от неделовых визитов в Россию, если речь не идет о неотложных семейных обстоятельствах, передает ТАСС со ссылкой на Stars and Stripes.

Stars and Stripes считает, что EUCOM решило напомнить о данной директиве в связи с задержанием в Москве американца Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже.