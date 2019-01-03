В ЛНР сообщили о прибытии минометного взвода украинских силовиков

Украинский минометный взвод прибыл к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В населенном пункте Кряковка отмечено прибытие минометного взвода в составе трех расчетов 120-миллиметровых минометов «Молот», – цитирует Марочко РИА «Новости».

Он отметил, что использование «Молота» запрещено на Украине из-за нескольких случаев разрыва миномета.

Марочко сообщил, что в целом ситуация в районе «имеет тенденцию к стабилизации».

27 декабря конфликтующие стороны договорились о перемирии в Донбассе. Однако уже в субботу Киев нарушил праздничное перемирие в Донбассе и обстрелял территорию ЛНР.