Саудовская Аравия объявила о начале суда по делу Хашогджи

Первые слушания в суде по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи пройдут в уголовном суде в Эр-Рияде, сообщила генеральная прокуратура Саудовской Аравии.

По данным прокуратуры, на первом заседании перед судом предстанут 11 человек. Их обвиняют в причастности к убийству, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Прокуратура требует смертной казни для пятерых обвиняемых.

В ведомстве отметили, что направляли судебным властям Турции запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства, но ответ еще не получили.

В то же время продолжается расследование в отношении других лиц, причастных к убийству журналиста.

В декабре власти Саудовской Аравии заявляли, что не будут выдавать Турции подданных королевства, обвиняемых в убийстве Хашогджи.

В конце ноября уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, подозреваемых в убийстве Хашогджи.