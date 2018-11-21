Трамп озвучил свою версию причины распада СССР

СССР распался из-за войны в Афганистане, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, Афганистан «сделал» Россию из СССР, потому что Советский Союз «обанкротился, воюя в Афганистане», передает РИА «Новости».

После «жестокой битвы» в Афганистане СССР «стал называться» Россией, сказал Трамп.

Президент США связывает участие СССР в боевых действиях в Афганистане с проникновением афганских террористов в Советский Союз. Трамп при этом называл СССР Россией.

Он выразил возмущение тем, что США тратят на Афганистан миллиарды долларов. По его словам, воевать там должны не США, а Пакистан, Индия и Россия.

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных. Белый дом опроверг информацию о выводе войск США из Афганистана.