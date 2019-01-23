Палата представителей США ввела санкции за помощь Сирии

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, большинством голосов утвердила законопроект, вводящий ограничения против Центробанка Сирии и обязывающий главу Белого дома ввести санкции против лиц и организаций, поддерживающих сирийское правительство.

Законопроект, представленный в Палате представителей демократом Элиотом Энгелом, предусматривает введение различных ограничительных мер против сирийского правительства и тех, кто с ним взаимодействует, а также предполагает создание помех для зарубежных лиц и организаций, которые хотят принять участие в реконструкции разрушенных в ходе конфликта районов Сирии, передает ТАСС.

В течение 180 дней после принятия законопроекта президент США должен будет ввести санкции в отношении зарубежных лиц или организаций, которые «сознательно оказывают существенную финансовую, материальную или технологическую помощь правительству Сирии и подконтрольным ему организациям, зарубежным поставщикам оружия, наемникам или военизированным формированиям, действующим на стороне правительства Сирии, России и Ирана», и лицам, против которых уже действуют американские санкции.

Также ограничения должны быть введены против тех лиц и структур, которые оказывают поддержку Сирии в производстве энергоресурсов, которые предоставляют авиазапчасти для военной техники или обслуживают ее.

Кроме того, документ предписывает «сдерживать зарубежные лица и структуры от заключения сделок на осуществление реконструкции» в тех районах Сирии, которые «находятся под контролем Сирии, Ирана и России».

После рассмотрения Сената, который может внести в законопроект коррективы, документ может быть вынесен на голосование всего состава верхней палаты Конгресса. В случае утверждения Сенатом, документ поступит на подпись президенту США.

Напомним, в понедельник ЕС расширил санкции против Сирии.

Ранее в январе демократы, протестуя против шатдауна, заблокировали законопроект, которым предлагалось ввести санкции против России и Ирана за помощь Сирии.