Шатдаун в США помешал принять закон о санкциях против России

Демократы, протестуя против шатдауна, заблокировали в Сенате США законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке».

Представители Демократической партии США заявляли, что не поддержат законопроекты, которые не направлены на «открытие» федерального правительства. В итоге за документ проголосовали менее двух третей сенаторов, передает РИА «Новости».

Документ предлагает закрепить в форме закона санкции против Сирии, ввести санкции против России и Ирана за помощь Дамаску.

Санкции, по замыслу авторов документа, должны распространяться на иностранных военных подрядчиков, «наемников» и «военизированные формирования», которые действуют в Сирии «от имени или по поручению» Дамаска, Москвы или Тегерана.

Также санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с сирийскими властями.

Кроме того, власти Сирии, России и Ирана безосновательно обвиняется в ударах по гражданским целям и препятствовании доставке гуманитарных грузов.