ЕС расширил санкции против Сирии

Совет Евросоюза расширил санкции против Сирии, в список включены 11 бизнесменов и пять организаций, сообщили в пресс-службе Совета.

«Совет добавил 11 известных бизнесменов и пять организаций к списку тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сторонников. Эти бизнесмены и компании участвуют в развитии элитной недвижимости и других поддерживаемых режимом проектах и таким образом поддерживают сирийский режим или получают выгоду от него», – передает РИА «Новости» сообщение совета.

Санкционный список включает в себя 270 лиц и 72 организации. На них распространяется запрет на поездки и заморозка активов.

Также санкции против Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на ряд инвестиций, заморозку активов сирийского Центробанка в ЕС, ограничения на экспорт оборудования и технологий, используемых для внутренних репрессиий и мониторинга или перехвата интернета или телефонной связи.

Первые санкции были введены в 2011 году.

В октябре также был одобрен механизм, по которому ЕС может вводить санкции для физических и юридических лиц Сирии и России, якобы ответственных за создание и применение химического оружия.