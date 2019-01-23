Несколько сотен боевиков атаковали сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации

Около 400 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» атаковали сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По данным Минобороны России, вечером 22 января боевики одновременно атаковали позиции сирийских правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа, передает ТАСС.

«На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150-200 боевиков на 15-20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами», – уточнил Соломатин.

Так, в районе Абу-Духура боевики использовали смертника на автомобиле, который был уничтожен противотанковой управляемой ракетой перед передним краем правительственных войск. «Террористам удалось вклиниться в оборону сирийской армии на глубину до 1,5 км, после чего они были остановлены огнем и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами», – рассказал генерал.

В районе Абу-Шарджи огнем сирийских военных атака боевиков была сорвана, и, понеся потери, они отошли на исходные позиции, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Генерал отметил, что Центр взаимодействует с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах Абу-Духура и Абу-Шарджи.

Напомним, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил: «Если бы нас не было в Идлибе, то там были бы сотни тысяч смертей». Тогда же он заявил о намерении обсудить создание зоны безопасности в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.