Эрдоган решил обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным создание зоны безопасности в Сирии.

Визит турецкого президента в Россию запланирован на среду, 23 января, передает РИА «Новости».

«Мы с господином Путиным обсудим зону безопасности, очистку ее от террористов, обеспечение там мира и спокойствия. Если бы нас не было в Идлибе, то там были бы сотни тысяч смертей. Но мы этот шаг сделали вместе (с Россией). А дальше этот процесс мы будем продолжать с той же решительностью», – сказал Эрдоган.

Также президент Турции выразил уверенность, что его страна может справиться с ИГ* в Сирии самостоятельно, но при оказании материально-технической поддержки со стороны США. «Мы сами обеспечим безопасность своих границ. Мы сами справимся с ИГ, и я сказал (президенту США Дональду) Трампу: достаточно, если вы нам окажете материально-техническую поддержку. Манбидж мы тоже возьмем и отдадим его хозяевам», – сказал Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые «будут взаимодействовать с местным населением».