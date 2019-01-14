Трамп и Эрдоган провели переговоры после угроз американского президента

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создание зоны безопасности в Сирии, об этом сообщает администрация турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили двусторонние отношения и события в Сирии. Эрдоган одобрил вывод войск США из Сирии и подтвердил готовность оказать любую поддержку в этом процессе. Оба лидера обсудили также идею создания зоны безопасности на севере Сирии, основываясь на принципах ее территориальной целостности», – сообщается в заявлении, передает РИА «Новости».

Эрдоган в разговоре с Трампом сообщил, что Турция не имеет проблем с курдами, «единственной целью является борьба с террористическими организациями ИГ* (запрещена в России), РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и ее сирийскими ответвлениями».

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция может начать операцию на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже против сирийских курдов в случае, если США не выведут их оттуда.

Затем турецкий лидер сообщил, что откладывает военную операцию после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из САР.

Напомним, Трамп заявил в Twitter, что нападение на курдов в Сирии обернется для Турции «экономическим разорением».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент США Дональд Трамп не имел права в соцсетях угрожать Анкаре.