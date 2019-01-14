Анкара ответила на угрозы от Трампа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп не имел права в соцсетях угрожать Анкаре.

«Темы стратегического партнерства в соцсетях не обсуждаются. Мы видим, что на Трампа оказывается большое давление с тем, чтобы он не выводил войска из Сирии, и он находится в непростой ситуации, и, тем не менее, обсуждать подобные темы через соцсети нельзя», – передает слова Чавушоглу РИА «Новости».

Он добавил, что у Турции и США открыты все официальные каналы для связи с США – в том числе два дня назад были переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, также в Турцию приезжал помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Чавушоглу, Анкара не боится угроз.

«Сотрудничество с террористами никуда не приведет. Пусть мы останемся голодными, без еды и воды, но сделаем все, что нужно. США и все остальные страны должны показывать достаточное уважение к Турции», – отметил турецкий министр.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что нападение на курдов в Сирии обернется для Турции «экономическим разорением».