Дело о хищении 752 млн при подготовке стадиона в Калининграде направили в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, которые были выделены на подготовку спортивного стадиона в Калининграде.

Эти средства были выделены в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении (и. о. директора ПСУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства», РУЗКС) Амира Кушхова и (ведущего инженера но надзору за строительством) Сергея Трибунского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – рассказали в прокуратуре.

Следствие считает, что подозреваемые вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО «Группа «Сумма», владельцами которой являются бизнесмены Магомедовы, гендиректором ОАО «Глобалэлектросервис», руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО «ГЭС» и директором дочерней компании ООО «УПТК».

По данным следствия, деньги были украдены при выполнении госконтракта между «ГЭС» и «Региональным управлением заказчика капитального строительства». Контракт подразумевал выполнение инженерных работ по подготовке к ЧМ-2018.

«С января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО «ГЭС» и ГКУ КО «РУЗКС» первичные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании ОАО «ГЭС» были перечислены более 752 млн рублей, которые соучастники похитили», – пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Калининграда, в отношении остальных фигурантов также проводится расследование.

В 2017 году сообщалось, что при строительстве «Самара Арены» украли около 2 млрд рублей.