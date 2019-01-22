Роналду вынесли приговор за неуплату налогов

Провинциальный суд Мадрида приговорил нападающего сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду к условному сроку и штрафу по делу о неуплате налогов.

Роналду приговорили к 23 месяцам заключения условно и штрафу в размере более 19 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Футболиста обвиняли в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 годы на сумму 5,7 млн евро.

После заседания суда Роналду сказал журналистам, что «все прекрасно».



В июне Роналду подписал с властями Испании соглашение о прекращении судебного процесса из-за неуплаты налогов и признал вину. Законы Испании позволили заменить реальный срок на условный, так как преступление совершено впервые.

В июне 2017 года прокуратура Мадрида обвиняла Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. До этого он добровольно выплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов.