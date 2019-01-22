Ученики победительницы конкурса авторских уроков оказались в числе лидеров на форуме «ПроеКТОриЯ»

Ученики преподавателя химии из Мичуринска Ольги Ушаковой, ставшей победительницей первого Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего», который был организован в 2018 году Министерством просвещения, добились успеха Всероссийском форуме профессионального развития «ПроеКТОриЯ».

Ушакова вместе с тремя учащимися мичуринской средней общеобразовательной школы № 2, которые достигли высоких результатов в естественнонаучной и технической областях науки, стала участником Всероссийского форума профессионального развития «ПроеКТОриЯ», прошедшего в декабре в Ярославле, сообщает газета «Мичуринская правда».

Участники форума создавали проекты, направленные на профориентационную работу в школе, муниципалитете, регионе, общались с коллегами в ходе пленарных дискуссий, круглых столов и лекций от признанных мастеров в сфере образования.

Ученики Ушаковой поучаствовали в мастер-классах, образовательных шоу и поработали в лабораториях над реальными производственными задачами.

Так, например, десятиклассник Антон Морозов трудился в направлении «Космос». Его группе досталась разработка модели планетохода под руководством инженера из НПО Лавочкина.

Одиннадцатиклассницы Софья Попова и Дарья Толкачева в составе своей лаборатории по направлению «Технологии здоровья» разрабатывали новые возможности применения первой в России хирургической навигационной станции, созданной холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

По итогам форума Ольга Ушакова получила сертификат победителя конкурса «Авторские уроки будущего» и благодарственное письмо Министра просвещения России.

Антон Морозов стал обладателем сертификата участника и ценных призов от корпорации Роскосмос, Дарья Толкачева – грамоты за активное участие в работе форума и приза от компании Ростех; эта награда дает ей дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы страны.

Софья Попова получила сертификат от Госкорпорации Ростех на целевое обучение в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете. Кроме того, инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега» организует проектную группу по дальнейшей проработке проекта.

Автора идеи Софью Попову пригласили войти в состав группы и принять непосредственное участие в работе.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится в Ярославле с 2013 года по распоряжению президента. Он собирает более 500 самых умных школьников, мотивированных на инженерно-техническое и естественно-научное развитие.

В рамках форума в декабре 2018 года открытый урок провел президент Владимир Путин.